Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagmittag höher

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 324,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 326,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 315,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 62.733 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 631,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.11.2021). Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2022 bei 293,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 10,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 519,63 EUR.

Am 21.04.2022 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.020,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 791,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.01.2023 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 30.01.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 9,39 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie fällt zweistellig: Im 3. Quartal verfehlt Sartorius die Erwartungen leicht - Warburg Research belässt Sartorius auf 'Buy'

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Sartorius- und Sartorius Stedim-Aktien profitieren von SocGen-Studie

