Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Sartorius vz-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 335,30 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 333,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 333,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.132 Sartorius vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.01.2022 auf bis zu 605,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2022 bei 293,30 EUR. Abschläge von 14,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 516,64 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 21.04.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.020,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 791,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 26.01.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 30.01.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 9,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

