Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag Verlust reich

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 376,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 374,20 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 374,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.309 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (631,60 EUR) erklomm das Papier am 30.11.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,41 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2022 bei 293,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 28,33 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 516,64 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.020,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 791,10 EUR eingefahren.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q4 2022 wird am 26.01.2023 erwartet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 30.01.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,72 EUR je Aktie.

