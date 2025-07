Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Präsident Trump stellt Russland Ultimatum für Kriegsende

US-Präsident Donald Trump hat Russland ein 50-tägiges Ultimatum zur Beendigung des Krieges gegen die Ukraine gestellt und droht mit sekundären Zöllen von bis zu 100 Prozent. Wie Trump am Montag während eines Treffens mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Oval Office sagte, werden die USA "sehr strenge Zölle erheben, wenn wir nicht innerhalb von 50 Tagen eine Einigung erzielen." Die sekundären Zölle würden durch die Verhängung von Sanktionen gegen jedes Land wirken, das mit Russland Handel treibt. So könnten die USA beispielsweise alle Einfuhren von Handelspartnern, die mit Russland Geschäfte machen, mit einem 100-prozentigen Zoll belegen.

Powell bittet um interne Überprüfung der Renovierungkosten für Fed-Zentale

Angesichts der Kritik der Trump-Administration an dem Projekt bittet Fed-Chef Jerome Powell einem Medienbericht zufolge die interne Aufsichtsbehörde der Notenbank, die Renovierugskosten für die Fed-Zentrale in Washington D.C. zu überprüfen. Dies berichtet die Internetseite Axios unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Der US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntagabend den Druck auf Jerome Powell erhöht, indem er den Fed-Chef wegen der kostspieligen Renovierung des Hauptsitzes der Zentralbank anging und ihn erneut zum Rücktritt aufforderte. Dies geschah, nachdem Russell Vought, der Direktor des Office of Management and Budget, letzte Woche einen Brief an Powell geschickt hatte, in dem er Antworten auf die 2,5 Milliarden Dollar teure Renovierung des Washingtoner Gebäudes forderte.

EU: Möglicher Regelverstoß Italiens bei Unicredit-BPM-Deal

Die Europäische Union hat mitgeteilt, dass Italiens Eingreifen in die geplante Übernahme des Kreditinstituts Banco BPM durch den größeren Konkurrenten Unicredit möglicherweise gegen die europäischen Fusionskontrollvorschriften verstößt. Die Europäische Kommission, die Exekutive der EU, erklärte am Montag, sie sei vorläufig zu dem Schluss gekommen, dass das Dekret der italienischen Regierung zur bedingten Genehmigung der Bankentransaktion gegen EU-Vorschriften "verstoßen könnte". Der Schritt, die Transaktion an Bedingungen zu knüpfen, könnte auch mit anderen Bestimmungen wie dem freien Kapitalverkehr oder der Aufsicht durch die Europäische Zentralbank unvereinbar sein, hieß es.

