Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochnachmittag in Rot

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 266,80 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,4 Prozent auf 266,80 EUR ab. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 264,70 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 268,20 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 26.322 Aktien.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 383,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 43,82 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 215,30 EUR am 31.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,30 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,931 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 325,38 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 18.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,26 Prozent auf 819,60 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Sartorius vz am 19.07.2024 vorlegen. Am 18.07.2025 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2024 5,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

