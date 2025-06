Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 209,30 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 209,30 EUR. Bei 206,80 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 211,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 48.186 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,51 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR ab. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 26,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,839 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 258,10 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 16.04.2025. Das EPS lag bei 0,70 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 883,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 16.07.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,17 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet