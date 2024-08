Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 236,80 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 236,80 EUR. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 235,90 EUR. Bei 239,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 36.260 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 383,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Bei 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,75 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,776 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 248,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 18.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 1,39 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 860,70 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 832,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2024 wird am 17.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,21 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

