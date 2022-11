Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagmittag fester

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 375,40 EUR. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 375,50 EUR zu. Mit einem Wert von 374,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 10.492 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 30.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 631,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,56 Prozent hinzugewinnen. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,99 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 516,64 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Am 21.04.2022 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 1,77 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1.020,00 EUR gegenüber 791,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 26.01.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 9,72 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie leichter: Sartorius-Chef trennt sich von millionenschwerem Aktienpaket

Sartorius-Aktie zieht an: Schuldscheindarlehen über 650 Millionen Euro ausgegeben

So stuften die Analysten die Sartorius vz-Aktie im vergangenen Monat ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com