Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit KursVerlusten

Um 04:22 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 354,00 EUR ab. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 352,50 EUR ab. Bei 357,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.277 Sartorius vz-Aktien.

Bei 631,60 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,95 Prozent hinzugewinnen. Am 22.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,70 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 516,64 EUR.

Am 21.04.2022 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,44 EUR gegenüber 1,77 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1.020,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 791,10 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 30.01.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 9,63 EUR je Sartorius vz-Aktie.

