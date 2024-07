Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Kurs der Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 244,40 EUR zu.

Um 15:51 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 244,40 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 247,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 242,80 EUR. Bisher wurden heute 53.751 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,00 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2024). Mit einem Kursverlust von 18,37 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,786 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 271,56 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 18.07.2024. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 1,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 860,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 832,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

