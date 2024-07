Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz fällt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 241,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 241,10 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 240,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 240,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.561 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 383,70 EUR markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 59,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 20,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,778 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 264,30 EUR an.

Am 18.07.2024 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 1,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 860,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 832,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,45 Prozent gesteigert.

Am 17.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,43 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsstart im Plus

Handel in Frankfurt: DAX schließt im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker