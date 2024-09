Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag billiger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 250,70 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,0 Prozent auf 250,70 EUR nach. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 249,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 251,20 EUR. Bisher wurden heute 2.089 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,50 EUR am 02.07.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 20,42 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,752 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 252,70 EUR.

Am 18.07.2024 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 1,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 860,70 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 832,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 17.10.2024 gerechnet. Am 15.10.2025 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,11 EUR im Jahr 2024 aus.

