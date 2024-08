Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 5,00 EUR.

Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 5,00 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 4,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,07 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 237.348 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 35,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 7,16 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,396 EUR je Schaeffler-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,07 EUR an.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4,09 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4,15 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,890 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

