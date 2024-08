Schaeffler Aktie News: Schaeffler verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 5,03 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,03 EUR. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,03 EUR nach. Bei 5,07 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.126 Schaeffler-Aktien.

Bei 6,78 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 34,69 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 8,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,396 EUR je Schaeffler-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 7,07 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 07.05.2024. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,15 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,890 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

