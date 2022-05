Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:22 Uhr 1,3 Prozent auf 5,11 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,18 EUR. Mit einem Wert von 5,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 279.113 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2021 markierte das Papier bei 8,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 38,38 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (4,58 EUR). Abschläge von 11,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,16 EUR aus.

Am 16.03.2022 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.554,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.629,00 EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 10.05.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 10.05.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,22 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Schaeffler-Aktie im April 2022

Continental-Aktie zieht an: Inflation zwingt zu 'Preisanpassungen' - Weiter Diesel-Untersuchungen bei Conti

Erste Schätzungen: Schaeffler veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG

Bildquellen: mf