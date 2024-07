Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 5,41 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 5,41 EUR. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,41 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.549 Schaeffler-Aktien.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 25,35 Prozent zulegen. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR. Mit Abgaben von 14,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,433 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,32 EUR.

Am 07.05.2024 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,15 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,09 Mrd. EUR.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 06.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,971 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

SDAX aktuell: SDAX notiert am Dienstagnachmittag im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So steht der SDAX am Dienstagmittag