Schaeffler Aktie News: Schaeffler gibt am Montagnachmittag ab

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 4,75 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 2,3 Prozent auf 4,75 EUR ab. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 4,70 EUR. Bei 4,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.051.353 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,36 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,396 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,18 EUR an.

Schaeffler gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 4,09 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,890 EUR im Jahr 2024 aus.

