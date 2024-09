Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,61 EUR zu.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 4,61 EUR. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 4,67 EUR zu. Bei 4,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 108.595 Stück.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,84 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,56 EUR am 05.09.2024. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 1,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,363 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,18 EUR.

Schaeffler veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4,19 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,33 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Schaeffler am 05.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 11.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,838 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

