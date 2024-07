Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit Kursplus

So bewegt sich Schaeffler

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 5,62 EUR.

Um 11:37 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,62 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,68 EUR zu. Bei 5,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69.928 Stück gehandelt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 20,55 Prozent zulegen. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 17,44 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Schaeffler-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,433 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,32 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 07.05.2024 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,19 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,09 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,971 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

