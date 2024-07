Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 5,64 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 5,64 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,63 EUR. Zuletzt wechselten 139.741 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 17,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,433 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,32 EUR an.

Am 07.05.2024 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,15 Mrd. EUR gelegen.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 12.08.2025 dürfte Schaeffler die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,971 EUR je Schaeffler-Aktie.

