Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 4,61 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,61 EUR. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,61 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 287.428 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,57 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 0,82 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,392 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 7,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 06.08.2024 vor. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,21 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz wurden 4,19 Mrd. EUR gegenüber 4,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,882 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

