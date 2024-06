Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Schaeffler

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,87 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 5,87 EUR. In der Spitze büßte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,84 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,92 EUR. Bisher wurden heute 127.044 Schaeffler-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 15,52 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,89 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,435 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,32 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 07.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,09 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,988 EUR fest.

