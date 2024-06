Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag tiefer

Schaeffler im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 5,88 EUR abwärts.

Um 11:43 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,88 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,87 EUR. Bei 5,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 56.701 Stück.

Bei 6,78 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 13,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,435 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,32 EUR aus.

Am 07.05.2024 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,15 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,988 EUR je Schaeffler-Aktie.

