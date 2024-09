Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochmittag freundlich

Schaeffler im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 4,21 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere um 11:49 Uhr 0,9 Prozent. Bei 4,25 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,17 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 218.289 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 6,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 37,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (4,13 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Schaeffler-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,350 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,08 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ebenfalls ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,19 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,807 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

