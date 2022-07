Schaeffler Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Schaeffler

Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13.07.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 5,29 EUR. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 5,25 EUR. Bei 5,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 296.000 Schaeffler-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. 36,21 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 4,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,44 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 7,15 EUR.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.758,00 EUR – ein Plus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 3.560,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 08.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,874 EUR fest.

