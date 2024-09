Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagnachmittag im Plus

So bewegt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 4,18 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 4,18 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,21 EUR an. Mit einem Wert von 4,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 206.695 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 62,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 4,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 1,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Schaeffler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,344 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,18 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 06.08.2024 vor. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Schaeffler mit 0,21 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,19 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,06 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Schaeffler-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,804 EUR je Aktie belaufen.

