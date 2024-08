Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,60 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,4 Prozent auf 4,60 EUR ab. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 4,59 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 280.270 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 6,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 32,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,57 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,363 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,18 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,19 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Schaeffler am 05.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,838 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX letztendlich auf grünem Terrain

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX sackt ab

Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag