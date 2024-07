Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Schaeffler im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 5,35 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:43 Uhr 0,8 Prozent auf 5,35 EUR. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 5,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,41 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 92.024 Schaeffler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,75 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 13,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,420 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,32 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Am 07.05.2024 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,09 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,948 EUR je Schaeffler-Aktie.

