Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 4,31 EUR.

Das Papier von Schaeffler legte um 15:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 4,31 EUR. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 361.799 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,78 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,05 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 4,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,333 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,18 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 06.08.2024 vor. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Schaeffler mit 0,21 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,19 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Schaeffler am 05.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,796 EUR je Schaeffler-Aktie.

