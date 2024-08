Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagvormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Schaeffler zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,70 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 4,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,75 EUR. Bei 4,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 24.200 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei 6,78 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 44,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2024 bei 4,57 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,81 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,363 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,18 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Am 06.08.2024 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,19 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Schaeffler am 05.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 11.11.2025.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,838 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

