Schaeffler Aktie News: Schaeffler gibt am Donnerstagmittag nach

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,69 EUR abwärts.

Das Papier von Schaeffler befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 4,69 EUR ab. Die Schaeffler-Aktie sank bis auf 4,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,70 EUR. Zuletzt wechselten 86.917 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 44,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 4,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2024). Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 2,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,363 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 7,18 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 06.08.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,19 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,06 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.11.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,838 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

