Schaeffler Aktie News: Anleger schicken Schaeffler am Nachmittag ins Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 4,68 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 4,68 EUR. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,66 EUR nach. Bei 4,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 165.993 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 4,57 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,363 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,18 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 06.08.2024. Das EPS wurde mit 0,05 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,21 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,19 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 4,06 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Schaeffler am 05.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 11.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,838 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

SDAX aktuell: SDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Gewinne

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX letztendlich im Minus