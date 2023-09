Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Freitagmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 5,29 EUR ab.

Das Papier von Schaeffler befand sich um 11:41 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 5,29 EUR ab. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,26 EUR. Bei 5,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.516 Schaeffler-Aktien.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 39,51 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 16,07 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,96 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 02.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.056,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.790,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX startet in der Gewinnzone

Schaeffler-Aktie gefragt: Schaeffler stockt Investition in Grünstahl-Startup H2 Green Steel auf

August 2023: So schätzen Experten die Schaeffler-Aktie ein