Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagnachmittag schwächer

Kurs der Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 5,27 EUR.

Das Papier von Schaeffler befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 5,27 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 138.412 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 40,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,44 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 15,75 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,96 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 02.08.2023. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.056,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX startet in der Gewinnzone

Schaeffler-Aktie gefragt: Schaeffler stockt Investition in Grünstahl-Startup H2 Green Steel auf

August 2023: So schätzen Experten die Schaeffler-Aktie ein