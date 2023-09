Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagvormittag kaum bewegt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Schaeffler-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 5,34 EUR.

Die Schaeffler-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:03 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,34 EUR. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 5,34 EUR. Die Schaeffler-Aktie sank bis auf 5,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.288 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,33 Prozent. Bei 4,44 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,96 EUR.

Schaeffler gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.056,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Schaeffler dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2023 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

