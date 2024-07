Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 5,12 EUR.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 5,12 EUR. Die Abwärtsbewegung der Schaeffler-Aktie ging bis auf 5,04 EUR. Mit einem Wert von 5,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 390.683 Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 32,45 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 9,29 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Schaeffler-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,420 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4,09 Mrd. EUR, gegenüber 4,15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,61 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 12.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2025 1,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

