Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 5,08 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 5,08 EUR. Bei 5,04 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,26 EUR. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 543.120 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,78 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 25,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,57 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,420 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,07 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,19 EUR je Aktie eingenommen. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,15 EUR je Aktie belaufen.

