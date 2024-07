Schaeffler Aktie News: Schaeffler fällt am Mittwochvormittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 5,07 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 5,07 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,06 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.453 Schaeffler-Aktien.

Bei 6,78 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 33,76 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 9,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,396 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,07 EUR an.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,19 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4,09 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4,15 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 12.08.2025 dürfte Schaeffler die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,890 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

