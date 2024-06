Schaeffler Aktie News: Anleger greifen bei Schaeffler am Mittwochnachmittag zu

Kurs der Schaeffler

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 5,31 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 5,31 EUR. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 5,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 5,33 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 177.703 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,78 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 27,59 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,62 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,425 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 7,32 EUR.

Am 07.05.2024 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,952 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

