Schaeffler Aktie News: Anleger schicken Schaeffler am Nachmittag ins Plus

Um 27.07.2022 16:22:00 Uhr wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 5,45 EUR nach oben. Die Schaeffler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,55 EUR. Bei 5,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 336.138 Schaeffler-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,29 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2021. Gewinne von 34,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,58 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 19,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,97 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 10.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.758,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.560,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Schaeffler-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Schaeffler dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,876 EUR je Schaeffler-Aktie.

