Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 4,77 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 4,77 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,72 EUR. Bisher wurden heute 4.763 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 8,29 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2021). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 42,40 Prozent niedriger. Bei 4,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 4,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,77 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 04.08.2022. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.790,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.454,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2022 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,869 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

