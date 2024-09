Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagvormittag verlustreich

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,58 EUR abwärts.

Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 4,58 EUR. In der Spitze büßte die Schaeffler-Aktie bis auf 4,58 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 30.560 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 47,93 Prozent zulegen. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 10,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,350 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,23 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 06.08.2024. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ebenfalls ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4,19 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,825 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

