DAX25.304 +0,1%Est506.158 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 +2,2%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.374 +0,3%Euro1,1813 +0,1%Öl71,19 +0,4%Gold5.180 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 BASF BASF11 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero erreicht Profitabilitätsziel -- Block, Goldpreis im Fokus
Top News
Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr
Sichere dir jetzt 3% Match auf deine Cash- oder Krypto-Einzahlung. Einfach, sicher, schnell und nur bei Kraken. Sichere dir jetzt 3% Match auf deine Cash- oder Krypto-Einzahlung. Einfach, sicher, schnell und nur bei Kraken.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schweizer Wirtschaft wächst wie erwartet

27.02.26 09:37 Uhr

BERN (dpa-AFX) - Die Schweizer Wirtschaft ist Ende 2025 wie erwartet gewachsen. Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) legte von Oktober bis Dezember auf bereinigter Basis gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent zu, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Das Seco hatte bereits vor zwei Wochen in einer ersten Schnellschätzung ein Wachstum in dieser Höhe gemessen.

Wer­bung

Der aktuelle Wert liegt höher als in den beiden Quartalen zuvor. Das Seco schreibt denn auch von einer "stabilisierten" Entwicklung zum Jahresende. Getragen wurde das Wachstum von der Binnennachfrage. So sei der private Konsum mit plus 0,4 Prozent erneut solide gewachsen.

Die Zahl ist um Sportevents bereinigt. Bekanntlich verzerren Olympische Spiele und Fußballturniere das Schweizer BIP wegen der Lizenzeinnahmen, die den hierzulande ansässigen Sportverbänden zufließen. Unbereinigt war das BIP-Wachstum mit 0,1 Prozent im vierten Quartal etwas tiefer.

Bestätigt wurden indes die Wachstumswerte für das gesamte Jahr 2025. Um Sportanlässe bereinigt lag das BIP-Wachstum 2025 bei 1,4 Prozent, nach 1,2 Prozent in 2024./ra/to/AWP/jkr