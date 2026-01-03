Schweizer Wirtschaft wächst wie erwartet

BERN (dpa-AFX) - Die Schweizer Wirtschaft ist Ende 2025 wie erwartet gewachsen. Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) legte von Oktober bis Dezember auf bereinigter Basis gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent zu, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Das Seco hatte bereits vor zwei Wochen in einer ersten Schnellschätzung ein Wachstum in dieser Höhe gemessen.

Der aktuelle Wert liegt höher als in den beiden Quartalen zuvor. Das Seco schreibt denn auch von einer "stabilisierten" Entwicklung zum Jahresende. Getragen wurde das Wachstum von der Binnennachfrage. So sei der private Konsum mit plus 0,4 Prozent erneut solide gewachsen.

Die Zahl ist um Sportevents bereinigt. Bekanntlich verzerren Olympische Spiele und Fußballturniere das Schweizer BIP wegen der Lizenzeinnahmen, die den hierzulande ansässigen Sportverbänden zufließen. Unbereinigt war das BIP-Wachstum mit 0,1 Prozent im vierten Quartal etwas tiefer.

Bestätigt wurden indes die Wachstumswerte für das gesamte Jahr 2025. Um Sportanlässe bereinigt lag das BIP-Wachstum 2025 bei 1,4 Prozent, nach 1,2 Prozent in 2024./ra/to/AWP/jkr