Corona-Favoriten unter Druck: Anleger trennen sich weiter von ihren Lieblingen

Namen wie Delivery Hero Home24 oder auch SMA Solar sind in den Indizes der DAX 30 -Familie ganz unten zu finden.

Papiere des Essenslieferanten Delivery wurden vom Rekord Anfang Januar inzwischen um ein Fünftel durchgereicht - die zwischenzeitlichen Jahresgewinne sind komplett abgeschmolzen. Auf Sicht von zwölf Monaten bleibt gleichwohl ein dickes Plus von 50 Prozent. Für etwas Mollstimmung sorgt neben dem Favoritenwechsel am Gesamtmarkt laut Börsianern auch ein Artikel des "Wall Street Journal". Für Restaurants bahnen sich demnach neue, kostengünstigere Alternativen bei Essensbestellungen außer Haus an.

Bildquellen: HelloFresh SE, Delivery Hero