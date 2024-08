Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagnachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 70,60 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 70,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,55 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.609 Scout24-Aktien.

Am 22.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,15 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,03 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 21,81 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,27 EUR je Scout24-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,73 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

