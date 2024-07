Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 72,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:01 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 72,00 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 72,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 540 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,45 EUR) erklomm das Papier am 23.05.2024. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 2,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 53,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,00 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,27 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 78,73 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,84 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Expertenmeinungen zur Scout24-Aktie im Juni 2024

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Verlusten