Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 69,75 EUR zu.

Die Scout24-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 69,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 69,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.873 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2024 markierte das Papier bei 74,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 5,93 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Mit Abgaben von 20,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,26 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,79 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

