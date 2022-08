Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Scout24 56,66 EUR

Die Scout24-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 56,64 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,48 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,78 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.347 Stück gehandelt.

Am 03.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,08 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 22,50 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,90 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 69,56 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 veröffentlichte am 09.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 109,70 EUR gegenüber 95,90 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2022 wird am 03.11.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

