Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 77,50 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 77,50 EUR. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 77,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 636 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 28,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 79,49 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.10.2025.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

