Scout24 Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 77,60 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 77,60 EUR. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,50 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 77,65 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 793 Stück gehandelt.

Am 26.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 1,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,20 EUR ab. Abschläge von 28,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,22 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 79,49 EUR.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 31.10.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Aktie aus.

